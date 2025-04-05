شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يستعيد بسام وليد عقب الشفاء من إصابة الرباط الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد بسام وليد لاعب فريق غزل المحلة للمشاركة فى التدريبات الجماعية وبعض المباريات الودية، عقب الشفاء من الإصابة بالرباط الصليبى لاستعادة مستواه البدنى والفنى قبل المشاركة فى المباريات الرسمية.

ويسعى الجهاز الفنى لفريق غزل المحلة بقيادة القبرصى بابا فاسيليو من تجهيز جميع اللاعبين قبل استئناف مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز.

‎ويستضيف فريق غزل المحلة نظيره سموحة ضمن مباريات الجولة الثانية من عمر المجموعة الثانية من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل" المقرر لها يوم 11 أبريل الجارى على استاد المحلة في تمام الساعة السابعة مساء.

‎ويحتل فريق غزل المحلة المركز السادس عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل" برصيد 17 نقاط.



