شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة المصرى وسيمبا التنزانى فى ربع نهائى الكونفدرالية والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، تحدياً قوياً عندما يلتقي مجدداً بنظيره سيمبا التنزاني، في إطار منافسات الدور ربع النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة المصري وسيمبا التنزاني في الكونفددرالية

تقام مباراة المصري وسيمبا التنزاني في الثالثة عصر الأربعاء المقبل، على استاد بنيامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام، ضمن منافسات إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

نتيجة مباراة الذهاب

كان المصري قد فاز في لقاء الذهاب الذي أقيم مساء الأربعاء المقبل، على استاد السويس الجديد بثنائية نظيفة، سجلها، الجزائري عبد الرحيم دغموم، والنيجيري جون إيبوكا.

حكم مباراة المصري وسيمبا التنزاني

يقود الطاقم حكم الساحة البنيني "ديجيندو لويس"، ومعه مواطنه "ايريك ايامفو" كمساعد حكم أول، والأنجولي "دي اوليفيرا" كمساعد حكم ثاني، فيما يقوم البنيني "اديسا ليجالي" بمهام الحكم الرابع، بينما تم إسناد مهام حكم تقنية الفيديو إلى "ليتيسيا فيانا" من إي سواتيني بمعاونة من زميلتها الزامبية "ديانا شيكوتيشا".

القناة الناقلة لمباراة المصري وسيمبا التنزاني

تنقل قناة بي إن سبورتس، مباراة المصري وسيمبا التنزاني في ربع نهائي الكونفدرالية في وجود باقة من كبار المحللين الرياضيين.