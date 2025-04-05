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سيدات طائرة الزمالك يهزمن تشيف نافال النيجيري 3 - 0 فى بطولة أفريقيا

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سيدات طائرة الزمالك يهزمن تشيف نافال النيجيري 3 - 0 فى بطولة أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

السبت، 05 أبريل 2025 07:12 م

فاز الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات" على تشيف نافال النيجيري بنتيجة 0/3، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، على صالة "موشود إبيولا"، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة أفريقيا، التي تستضيفها نيجيريا خلال الفترة من 1 إلى 14 أبريل الجاري

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:
25/14
25/20
25/16

من المقرر أن يواجه الزمالك نظيره سبيابكينج ستارز البتسواني غداً الأحد في الواحدة ظهراً، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الثانية بجانب كل من، "السجون الكيني، وسبيابكينج ستارز البتسواني، وتشيف نافال ستار النيجيري".

وتتولى نيرة الأحمر عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، مهمة رئاسة بعثة الفريق في نيجيريا.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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