شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يهزم الاتحاد السكندرى ويحصد برونزية كأس مصر لرجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالسبت، 05 أبريل 2025 06:46 م
حصد فريق رجال الكرة الطائرة بنادي بتروجت الميدالية البرونزية فى كأس مصر بالفوز علي الاتحاد السكندري بنتيجة 3-0 فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بنسخة 2024-2025 .
فيما يواجه فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلي نظيره الزمالك في السابعة والنصف مساء اليوم، السبت، فى نهائي كأس مصر للموسم المحلي 2024-2025 على صالة حسن مصطفى.
تأهل فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك إلي النهائي بالفوز علي نظيره بتروجت بنتيجة 3-0 في نصف نهائي كأس مصر، ليتأهل إلي النهائي لمواجهة الأهلي.
كما تأهل الأهلي أيضا علي حساب الاتحاد السكندري بنتيجة 3-0.
ويعول فريق رجال الأهلي أمال علي كلا من اللاعبين ، أحمد جمال عسران و عبد الرحمن الحسيني و سيف عابد ، بينما يعول الزمالك علي كلا من المحترف الروسي ديميتري ومحمد مصطفى لعبة.
توج فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى مؤخرا بلقب دورى الرجال الممتاز للموسم المحلي 2024-2025 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، بالفوز على بتروجت بنتيجة 3-0 في ثانى مواجهات البلاي أوف. ونجح الأهلي في تحقيق الفوز 3-0 في أول مواجهة بالبلاي أوف.
واستطاع فريق رجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي تحقيق الفوز على الزمالك بنتيجة 3-0 في مباراة فاصلة لتحديد المتأهل للمنافسة على لقب دوري الكرة الطائرة للموسم المحلى 2024- 2025 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، ليتأهل إلى مواجهة بتروجت في النهائي.
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