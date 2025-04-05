شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يهزم الاتحاد السكندرى ويحصد برونزية كأس مصر لرجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

حصد فريق رجال الكرة الطائرة بنادي بتروجت الميدالية البرونزية فى كأس مصر بالفوز علي الاتحاد السكندري بنتيجة 3-0 فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بنسخة 2024-2025 .

فيما يواجه فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلي نظيره الزمالك في السابعة والنصف مساء اليوم، السبت، فى نهائي كأس مصر للموسم المحلي 2024-2025 على صالة حسن مصطفى.

تأهل فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك إلي النهائي بالفوز علي نظيره بتروجت بنتيجة 3-0 في نصف نهائي كأس مصر، ليتأهل إلي النهائي لمواجهة الأهلي.

كما تأهل الأهلي أيضا علي حساب الاتحاد السكندري بنتيجة 3-0.

ويعول فريق رجال الأهلي أمال علي كلا من اللاعبين ، أحمد جمال عسران و عبد الرحمن الحسيني و سيف عابد ، بينما يعول الزمالك علي كلا من المحترف الروسي ديميتري ومحمد مصطفى لعبة.

توج فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى مؤخرا بلقب دورى الرجال الممتاز للموسم المحلي 2024-2025 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، بالفوز على بتروجت بنتيجة 3-0 في ثانى مواجهات البلاي أوف. ونجح الأهلي في تحقيق الفوز 3-0 في أول مواجهة بالبلاي أوف.

واستطاع فريق رجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي تحقيق الفوز على الزمالك بنتيجة 3-0 في مباراة فاصلة لتحديد المتأهل للمنافسة على لقب دوري الكرة الطائرة للموسم المحلى 2024- 2025 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، ليتأهل إلى مواجهة بتروجت في النهائي.