شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب محترفي اليد بعد حسم الأهلي اللقب قبل الجولة الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

واصل فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي صدارة ترتيب دوري محترفي كرة اليد للموسم المحلي 2024-2025، عقب حسم اللقب قبل الجولة الختامية برصيد 44 نقطة.

بينما جاء الزمالك فى المركز الثاني برصيد 40 نقطة، يليه سبورتنج ثالثا برصيد 30 نقطة.

وجاء باقي جدول الترتيب كالتالي..



جدول محترفي اليد

حسم فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلي لقب دوري المحترفين للموسم المحلي 2024-2025 بالفوز علي نظيره الزهور بنتيجة 39-21 علي صعيد الجولة قبل الختامية للمرة الثالثة علي التوالي .

ويختتم دورى محترفى كرة اليد للرجال للموسم المحلى 2024- 2025 يوم 8 إبريل الجاري بمواجهة الأهلى و الزمالك و التى تم تقديمها على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وأعلن مسئولو اتحاد كرة اليد عن جدول منافسات دور ربع نهائي كأس مصر للرجال للموسم المحلي 2024-2025 والمحدد له يوم 11 أبريل الجاري.

ويشهد دور ربع نهائي كأس مصر لقاءات بين كل من سبورتنج مع الأهلي، والشمس مع البنك الأهلي، وسموحة مع طلائع الجيش، والزمالك مع الزهور.

فيما توج فريق كرة اليد بالنادي الأهلي بلقب دوري المرتبط بالمحترفين مواليد 2004 رسميا بالفوز على نظيره البنك الأهلي في الختام.