شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يغادر القاهرة لمواجهة الهلال السوداني فى موريتانيا بدورى الأبطال..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

غادرت بعثة فريق الأهلى ، برئاسة طارق قنديل عضو مجلس الإدارة، منذ قليل، مطار القاهرة الدولي على متن طائرة خاصة ‏في طريقها إلى موريتانيا، لخوض مباراة الهلال السوداني في إياب الدور ربع النهائي لبطولة ‏دوري أبطال إفريقيا‎ ‎.

وضم السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي طاهر محمد طاهر لاعب الفريق لقائمة المارد الأحمر في رحلة موريتانيا لمواجهة الهلال السوداني، وتضم قائمة الأهلي في موريتانيا 23 لاعباً هم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمد هاني وعمر كمال عبد الواحد وأكرم توفيق وأشرف داري ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومصطفى العش ويحيى عطية الله وكريم الدبيس ومروان عطية وأحمد رضا ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وعمرو السولية وإمام عاشور وأشرف بن شرقي ومحمد عبد الله ووسام أبوعلي وجراديشار.

وبذلك يعود طاهر محمد طاهر لقائمة الأهلي بعد غياب فترة طويلة للإصابة، وتحديداً منذ مباراة باتشوكا المكسيكي بنصف نهائي كأس انتركونتيننتال للأندية، والتي أقيمت 14 ديسمبر الماضي بقطر، وأثبتت الأشعة التي أجريت للاعب إصابته بتمزق جزئي أسفل العضلة الأمامية في الجزء الخارجي، فيما يغيب الدولي التونسي علي معلول عن قائمة الأهلي في رحلة موريتانيا لأسباب فنية.

مباراة الأهلى و الهلال تقام فى التاسعة مساء الثلاثاء المقبل، بتوقيت القاهرة، على ملعب الشيخة ولد بوضياف بموريتانيا، فى إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، علماً بأن مباراة الذهاب انتهت فى القاهرة الثلاثاء الماضي بفوز الأهلى بهدف دون رد سجله محمد هانى.

ويلعب الهلال السوداني مبارياته الأفريقية في موريتانيا بسبب الأحداث الراهنة في السودان ، كما يشارك الهلال في الدوري الموريتاني .

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني

تمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" حقوق بث مباريات دوري أبطال أفريقيا بدءاً من دور المجموعات عبر قنواتها المختلفة ، وتنقل قناة beIN Sports HD اللقاء المرتقب بين بطلي مصر والسودان فى موريتانيا.