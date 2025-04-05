شكرا لقرائتكم خبر عن رد فعل زيزو على مفاوضات تجديد تعاقده مع الزمالك أو رحيله والان مع تفاصيل الخبر

نشر أحمد سيد زيزو، لاعب نادي الزمالك والمنتخب الوطني، صورة عبر حسابه الشخصي على انستجرام، معلقاً: "لا يمكن التسرع في العظمة".



زيزو

وقرر مسئولو لجنة التخطيط بنادى الزمالك تأجيل جلسة تجديد العقود مع أحمد مصطفى "زيزو" نجم الفريق الأول، بعد حصول اللاعب على إذن لقضاء إجازة مع أسرته، وتم الاتفاق على موعد آخر لحسم هذا الملف.

وتكمن الأزمة الأساسية فى المفاوضات على تجديد التعاقد فى سوء العلاقة بين زيزو ووالده مع مسئولى النادي، فى ظل تناول الملف بشكل مكثف بجميع وسائل الإعلام، وهو ما اعتبره اللاعب ووالده أن الإدارة تقوم بتشويه صورة اللاعب أمام الجماهير.

تحسين العلاقة كان أهم أهداف لجنة التخطيط، حيث ثمَّن أحمد حسام "ميدو" عضو لجنة التخطيط موهبة "زيزو"، مؤكداً أنه أهم لاعب مصري فى الخمس سنوات الأخيرة، وكتب ميدو عبر صفحته على منصة "x": "أحمد مصطفى "زيزو" أهم لاعب مصري في الخمس سنوات الأخيرة، لاعب يستحق كل التقدير والاحترام لأدائه والتزامه الكامل مع منتخب مصر ونادي الزمالك".

وأضاف ميدو، "ووراء كل هذا أسرة تدعم بطلها، على رأسها أب يستحق الشكر كونه آمن بموهبة نجله رغم كل المصاعب في بداية مسيرته، ونجح أن يجعله الأفضل بلا منازع ويستحق الكابتن مصطفى سيد التحية لتقديمه نموذج يُحترم لكل أولياء الأمور في كيفية إدارة موهبة نجله".

كما أكد أعضاء اللجنة لوالد اللاعب إنه من الممكن أن يتم مكافأة اللاعب بالسماح له بالخروج معارًا للمشاركة مع أحد الفرق العربية التي ستشارك في بطولة كأس العالك للأندية بنسختها المقبلة.