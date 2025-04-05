شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم السبت، 5 - 4 - 2025 العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وأبرزها، الأهلى يطير إلى موريتانيا اليوم لمواجهة الهلال السوداني في دوري الأبطال، وبيسيرو يجرى تغييرات على تشكيل الزمالك أمام مودرن سبورت بكأس عاصمة مصر.

الأهلى يطير إلى موريتانيا اليوم لمواجهة الهلال السوداني في دوري الأبطال

تطير بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي ، برئاسة طارق قنديل عضو مجلس الإدارة، إلى موريتانيا اليوم، السبت، استعداداً لخوض مباراة الهلال السوداني في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها التاسعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة على ملعب ولد بوضياف.

بيسيرو يجرى تغييرات على تشكيل الزمالك أمام مودرن سبورت بكأس عاصمة مصر

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريباته اليوم، السبت، استعداداً لمواجهة مودرن سبورت المقرر لها السابعة مساء غد الأحد باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر.

منتخب الناشئين يختتم تدريباته استعداداً لمواجهة الكاميرون فى أمم أفريقيا

يختتم منتخب مصر للناشئين بقيادة أحمد الكاس تدريباته اليوم، السبت، استعدادا لمواجهة الأمل الأخير أمام الكاميرون غداً، في الجولة الثالثة والأخيرة بالدور الأول ببطولة أمم أفريقيا بالمغرب.

جلسة مرتقبة بين لجنة تخطيط الزمالك وبيسيرو لتحديد احتياجات الموسم الجديد

تترقب لجنة التخطيط بنادى الزمالك عقد جلسة مع البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الكروي الأول؛ للاتفاق فيها على احتياجات الموسم الجديد من الصفقات، والمراكز التي تحتاج للتدعيم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة أن اللجنة ترغب فى التحرك مبكراً لحسم هذا الملف سريعاً.

برنامج غذائي خاص لبعثة الأهلي فى موريتانيا قبل مواجهة الهلال السوداني

يعقد الدكتور أحمد رمضان، أخصائي التغذية بفريق الأهلي ، جلسة خاصة يومياً مع الشيف الذي سبق البعثة بـ48 ساعة؛ للاتفاق على البرنامج الغذائي الخاص باللاعبين، وإعداد الوجبات قبل مباراة الهلال السوداني بدوري الأبطال.

معسكر حكام الدورى الممتاز ينطلق اليوم بقيادة أوسكار رويز لمعالجة الأخطاء

ينطلق معسكر حكام الساحة لدوري القسم الأول والمساعدين وحكام تقنية الفيديو اليوم، السبت، ويستمر حتى 10 أبريل الجارى بمركز المنتخبات الوطنية.

بيراميدز يطير إلى المغرب اليوم لمواجهة الجيش الملكى فى دوري أبطال أفريقيا

تتوجه بعثة الفريق الكروى الأول بنادي بيراميدز إلى المغرب اليوم، السبت، استعدادا لخوض مباراة الجيش الملكي المغربي في إطار مواجهات بطولة دوري أبطال أفريقيا.