شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة الزمالك فى كأس عاصمة مصر قبل مواجهة مودرن سبورت غداً والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى فريقا الزمالك ومودرن سبورت فى السابعة مساء غدٍ، الأحد، باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس عاصمة مصر، في لقاء يبحث فيه كل طرف عن الفوز وحصد الثلاث نقاط.

ويحتل بتروجت صدار المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، جمعها من الفوز على مودرن سبورت بهدف دون رد، وعلى سموحة بهدفين مقابل هدف، وأمام الزمالك 2-1 بينما يحتل الجونة المركز الثاني برصيد 4 نقاط جمعها من الفوز على سموحة بهدف دون رد والتعادل مع الزمالك بهدف لمثله.

ويأتي مودرن سبورت فى المركز الثالث برصيد 3 نقاط ويقع فريق الزمالك فى المركز الرابع برصيد نقطة وحيدة حصل عليها من التعادل أمام الجونة، مع الأخذ في الاعتبار أنه لعب مباراتين،حيث خسر اللقاء الثاني أمام بتروجت بينما يتذيل سموحة المجموعة بدون رصيد.

وجاء ترتيب مجموعة الزمالك فى كأس عاصمة مصر كالتالي:

بتروجت 9 نقاط.

الجونة 4 نقاط.

مودرن سبورت 3 نقاط.

الزمالك نقطة واحدة.

سموحة دون نقاط.