شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة لبدء رحلة موريتانيا لمواجهة الهلال السوداني والان مع تفاصيل الخبر

وصلت بعثة فريق الأهلى ، برئاسة طارق قنديل عضو مجلس الإدارة، منذ قليل، إلى مطار القاهرة الدولي؛ ‏استعدادا للسفر إلى موريتانيا لخوض مباراة الهلال السوداني، المقرر لها الثلاثاء المقبل فى "إياب" ربع نهائي بطولة ‏دوري أبطال أفريقيا‎.

وكان الجهاز الإداري بالنادي قد سبق البعثة صباح اليوم إلى مطار القاهرة لإنهاء كافة الترتيبات الخاصة بالسفر‎.‎

وخاض الأهلي مرانه صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، حيث عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع ‏اللاعبين قبل انطلاق المران؛ للحديث عن الجوانب الفنية والخططية، وخاض الفريق فقرة بدنية لمدة 15 دقيقة، قبل تنفيذ الجزء ‏الخططي خلال المران‎.‎

مباراة الأهلى و الهلال تقام فى التاسعة مساء الثلاثاء المقبل، بتوقيت القاهرة، على ملعب الشيخة ولد بوضياف بموريتانيا، فى إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، علماً بأن مباراة الذهاب انتهت فى القاهرة الثلاثاء الماضي بفوز الأهلي هدف دون رد سجله محمد هانى.

ويلعب الهلال السوداني مبارياته الأفريقية في موريتانيا بسبب الأحداث الراهنة في السودان ، كما يشارك الهلال في الدوري الموريتاني .

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني

تمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" حقوق بث مباريات دوري أبطال أفريقيا بدءاً من دور المجموعات عبر قنواتها المختلفة ، وتنقل قناة beIN Sports HD اللقاء المرتقب بين بطلي مصر والسودان فى موريتانيا.