شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة مصر تطير إلى الصين لخوض بطولة العالم للسلاح للناشئين والشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر الفوج الأول من بعثة مصر للسلاح اليوم، السبت، لخوض منافسات بطولة العالم للناشئين والشباب، المقرر إقامتها فى الصين خلال الفترة من 7 إلى 15 إبريل الجاري.

وضم الفوج الأول منتخب سلاح السيف وهم: أحمد هشام، أدهم شلبي، ياسين خضير، يوسف عبد القادر، حمزة وسام، ريناد الدكش، نجوى نوفل، خديجة أبوعلم، وعنان حازم بقيادة جهاز فني مكون من محمود جندية، وزياد السيسي، وبرئاسة طارق الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح رئيس بعثة مصر بالإضافة إلى الدكتور أحمد عبد الغني (علاج طبيعي)، والدكتورة غادة عاطف (تأهيل حركي)، والدكتور أيمن غنيم (مدير إداري).

وتشارك مصر في منافسات البطولة ببعثة تضم 30 لاعبًا ولاعبة يشاركون في مختلف الأسلحة، وهي الشيش، سيف المبارزة، والسيف، وذلك ضمن استراتيجية الاتحاد المصري للسلاح لدعم المواهب الناشئة وتأهيلها للمنافسة على أعلى المستويات.

وتشهد البطولة التي تقام على مدار 9 أيام مشاركة نحو 1000 مبارز يمثلون أكثر من 100 دولة يتنافسون في 18 مسابقة.

وتنطلق البطولة يوم 7 إبريل بمنافسات الفردي لسلاح السيف للناشئين والناشئات يليها يوم 8 إبريل منافسات الفردي لسلاح السيف للشباب والشابات ثم تختتم منافسات سلاح السيف يوم 9 إبريل بمنافسات فرق الناشئين والناشئات.



وتقام يوم 10 إبريل منافسات الفردي لسلاح الشيش للناشئين والناشئات يليها يوم 11 إبريل منافسات الفردي لسلاح الشيش للشباب والشابات ثم تختتم منافسات سلاح الشيش يوم 12 إبريل بمنافسات فرق الناشئين والناشئات.



فيما تقام يوم 13 إبريل منافسات الفردي لسلاح سيف المبارزة للناشئين والناشئات يليها يوم 14 إبريل منافسات الفردي لسلاح سيف المبارزة للشباب والشابات ثم تختتم منافسات سلاح سيف المبارزة والبطولة يوم 15 إبريل بمنافسات فرق الناشئين والناشئات.

وتهدف بعثة مصر الى استكمال مسيرة الانجازات وحصد الميداليات العالمية.