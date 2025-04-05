شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام البنك الأهلي وزد قبل مواجهة كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

في السابعة مساء اليوم، يلتقي فريق البنك الأهلي مع نظيره زد، في المباراة التي تجمع الفريقين باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس عاصمة مصر، حيث يبحث كل منهما عن الفوز وحصد الثلاث نقاط، وذلك ضمن منافسات المجموعة الثانية ببطولة كأس عاصمة مصر.

البنك الأهلي:

يتصدر المجموعة برصيد 5 نقاط

لعب 3 مباريات: فاز في واحدة وتعادل في اثنتين

سجل لاعبو البنك الأهلي 7 أهداف واستقبلت شباكهم هدفين

زد:

يحتل المركز الخامس في المجموعة برصيد نقطة واحدة

لعب مباراتين: تعادل في واحدة وتلقى الهزيمة في أخرى ولم يتذوق طعم الفوز

سجل لاعبو زد هدفين واستقبلت شباكهم 4 أخرى

واستعان الجهاز الفني لفريق البنك الأهلي بقيادة طارق مصطفى، بالمباريات السابقة لفريق زد، وآخرها مواجهة المصري في الجولة الثالثة بكأس عاصمة مصر، والتي انتهت بالتعادل بين الفريقين بهدف لكل فريق، وذلك لتحديد أهم نقاط القوة والضعف لدى زد قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين.

وعلى الجانب الآخر استعان حمادة صدقي المدير الفني لفريق زد، بمباريات البنك الأهلي الأخيرة، وخاصة لقاء بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر، والتي انتهت بفوز السماوي بأربعة أهداف نظيفة، لاستكشاف أهم نقاط القوة والضعف لدى أبناء طارق مصطفى.