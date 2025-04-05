شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح محسن يقود هجوم المصري أمام سيراميكا فى كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

أعلن التونسي أنيس بوجلبان، المدير الفني للنادي المصري، تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة سيراميكا في الرابعة عصراً باستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس عاصمة مصر، في مواجهة تحمل الكثير من الإثارة والمتعة، داخل وخارج المستطيل الأخضر.

وجاء تشكيل المصري كالتالي:

محمود جاد لحراسة المرمى، كريم العراقي ، محمود حمادة ، محمد هاشم ، ليستويل أمانكونا لخط الظهر، سامادو أتدجيكو، أحمد علي عامر كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، أحمد القرموطي ، كريم بامبو ، ميدو جابر كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد بابا بادجي.

البدلاء : محمود حمدي ، أحمد عيد ، باهر المحمدي، عمرو سعداوي، يوسف الجوهري، مصطفى أبو الخير، أمادو با ، عبد الرحيم دغموم ، صلاح محسن.

ويتنافس المصري وسيراميكا بالمجموعة الثانية من كأس عاصمة مصر، والتي تضم أيضاً فرق، البنك الأهلي، زد، وغزل المحلة، حيث يحتل سيراميكا المركز الثالث في ترتيب المجموعة، بينما يحتل المصري المركز الرابع.