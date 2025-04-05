شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئين يرتدي الأبيض فى مواجهة الكاميرون بأمم أفريقيا غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الاجتماع الفني لمباراة المنتخب الوطني تحت 17 عاما ضد الكاميرون، التى ستقام مساء غد، الأحد، ضمن فعاليات الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتقرر خلال الاجتماع أن يرتدي منتخب ناشئى الفراعنة القميص الأبيض والشورت الأسود والجورب الأبيض.

ويلتقي المنتخب الوطني تحت 17 عاما أمام منتخب الكاميرون غدًا الأحد، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا.

حضر الاجتماع وليد مهدي المدير الإداري للمنتخب الوطني تحت 17 عاما، والدكتور عمرو طه طبيب المنتخب، وعمر رواش المنسق الأمني.

ويختتم منتخب مصر للناشئين بقيادة أحمد الكاس تدريباته اليوم، السبت، استعدادا لمواجهة الأمل الأخير أمام الكاميرون غداً، في الجولة الثالثة والأخيرة بالدور الأول ببطولة أمم أفريقيا بالمغرب.

ويحتاج منتخب مصر للناشئين للفوز على الكاميرون في المباراة المقبلة ليحافظ على حظوظه في التأهل لكأس العالم، كونه فى حال الفوز على الكاميرون سيلعب مباراة فاصلة مع أحد المنتخبات أصحاب المركز الثالث، وحال الفوز يتأهل الفراعنة لكأس العالم في قطر نوفمبر المقبل.