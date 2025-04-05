شكرا لقرائتكم خبر عن فرص تأهل منتخب مصر للناشئين لكأس العالم رغم خسارة مباراتين بأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يستعد منتخب مصر للناشئين ، بقيادة أحمد الكاس، لخوض تحدٍ جديدٍ وقوي في بطولة أمم أفريقيا المُقامة حالياً فى المغرب، بحثاً عن حلم التأهل لكأس العالم التى ستقام بقطر 2025.

في السطور التالية نستعرض فرص تأهل منتخب مصر للناشئين لكأس العالم، رغم خسارة مباراتين فى بطولة أمم أفريقيا الحالية، وإلى التفاصيل:

س: ما هو موعد مباراة منتخب مصر للناشئين المقبلة في أمم أفريقيا؟

ج: يلتقي منتخب مصر للناشئين، بقيادة مدربه أحمد الكأس ، في السابعة مساء غدٍ الأحد، مع الكاميرون فى الجولة الثالثة والأخيرة بالدور الأول للنسخة رقم 15 لكأس أفريقيا للناشئين التي تقام في ضيافة المغرب حتى التاسع عشر من أبريل.

س: وماذا يحتاج منتخب مصر في مباراة الكاميرون؟

ج: لا بديل أمام الفراعنة الصغار عن الفوز للحفاظ على آماله فى التأهل لكأس العالم قطر 2025 بعد وداع البطولة القارية.

س: ماذا فعل منتخب مصر للناشئين في بطولة أفريقيا الحالية بالمغرب؟

ج: تلقى منتخب الناشئين هزيمتين أمام جنوب أفريقيا (4-3) وبوركينا فاسو ( 2-1) على التوالي في الجولتين الأولى والثانية، ليودع البطولة بلا نقاط ويحتاج للفوز على الكاميرون للحفاظ على فرص تأهله لكأس العالم.

س: وما هي فرص مصر في التأهل لكأس العالم للناشئين بقطر؟

ج: يحتاج منتخب مصر لكرة القدم للناشئين تحت 17 سنة للفوز على الكاميرون فى لقاء الجولة الثالثة الذي يقام على ملعب البشير بمدينة المحمدية، ثم يلعب مباراة فاصلة لحسم تأهله لكأس العالم.

س: وماذا عن نظام التأهل لكأس العالم للناشئين؟

ج: نظام الصعود الذي أقره الاتحاد الأفريقي قبل انطلاق هذه النسخة يقضي بتأهل أول وثاني كل مجموعة بالبطولة الحالية لربع نهائي كأس أفريقيا، وكذلك لمونديال قطر مباشرة، وتتبقى فرصة للمنتخبات الأربعة التي تحتل المركز الثالث في المجموعات الأربع لخوض ملحق للتنافس على المقعدين التاسع والعاشر، حيث يواجه ثالث المجموعة الأولى نظيره في المجموعة الثالثة، ونفس الأمر لصاحبي المركز الثالث في المجموعتين الثانية والرابعة.

وكان الاتحاد الدولي قد قرر مضاعفة عدد منتخبات كأس العالم تحت 17 سنة من 24 إلى 48 بداية من النسخة القادمة ومنح قارة إفريقيا 6 مقاعد إضافية.