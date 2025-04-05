شكرا لقرائتكم خبر عن هادية حسني تلتقي رئيس اللجنة الأولمبية الجديدة على هامش منتدى الرياضيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقت النائبة هادية حسني ، رئيس الاتحاد المصري للريشة الطائرة ، الزيمبابوية كيرستي كوفنتري رئيس اللجنة الأولمبية الدولية المنتخبة حديثاً، على هامش المنتدى القاري الخامس للرياضيين المقام حاليًا بناميبيا تحت تنظيم "الأنوكا".

من جانبها، أشادت البطلة الأولمبية السابقة ورئيس اتحاد الريشة الطائرة الحالية بجهود "كوفنتري" فى دعم الرياضة والرياضيين على مستوى العالم، وأكدت أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الدول الأفريقية للنهوض بالرياضة وتطوير قدرات اللاعبين.

كما التقت هادية حسني مع وزيرة الرياضة والتعليم والثقافة الناميبية على هامش أعمال المنتدى لبحث سبل التعاون بين البلدين في ظل ما تمتلكه مصر وناميبيا من قوة بشرية ومنشآت قادرة على تطوير الرياضة في القارة السمراء.



هادية حسني



هادية حسني

وتشارك هادية حسني في المنتدى ممثلة عن مصر، بناء على قرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس، في إطار دعم مشاركة الكوادر المصرية في المحافل الرياضية القارية والدولية.

ويعد المنتدى القاري للرياضيين حدثا دوريًا يُعقد كل عامين، ويهدف إلى مناقشة أبرز القضايا الرياضية على مستوى القارة، إلى جانب التصويت على برامج ومبادرات جديدة تسهم في تطوير الأنشطة الرياضية في الدول الأفريقية.

ويعكس المنتدى في نسخته الخامسة الحرص على تعزيز صوت الرياضيين في صنع القرار، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين اللجان الأولمبية الوطنية في أفريقيا بما يدعم مستقبل الرياضة في القارة.

وكانت الزيمبابوية كيرستي كوفنتري البالغة من العمر 41 عاماً قد فازت برئاسة اللجنة الأولمبية الدولية في اقتراع سري من بين سبعة مرشحين، في الدورة الـ144 للجنة الأولمبية الدولية، والتي أقيمت مارس الماضي في كوستا نافارينو باليونان لولاية مدتها ثماني سنوات.

وستكون كيرستي كوفنتري أول سيدة تتولى منصب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية وهي الرياضية الأولمبية الأفريقية الأكثر تتويجًا على الإطلاق، حيث حصدت سبع ميداليات في مسيرتها كسباحة.