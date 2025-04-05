شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يواجه الفتح الرباط المغربى بالدورى الأفريقى للسلة والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى الفريق الأول لكرة السلة بنادى الاتحاد السكندرى مع نظيره الفتح الرباط المغربى، اليوم السبت، فى الدورى الأفريقى لكرة السلة BAL والذى يقام بالمغرب.

ويقع الاتحاد السكندرى فى المجموعة التى تضم كلا من: الفتح الرباطى المغربى، استاد مالى، وريفرز هوبرز النيجيرى.

ومن المقرر أن تقام مباريات الاتحاد السكندري بالبطولة كالتالى..

السبت 5 إبريل الاتحاد والفتح الرباط المغربى

الأحد 6 إبريل الاتحاد وستاد مالى

الثلاثاء 8 إبريل الاتحاد وريفرز هوبرز النيجيرى

الخميس 10 إبريل الاتحاد و ستاد مالى

السبت 12 إبريل الاتحاد و ريفرز هوبرز

الأحد 13 إبريل الاتحاد و الفتح الرباط المغربى

وتضم قائمة الفريق بالبطولة كلا من: على أحمد، أحمد عادل، محمد طه، يوسف شوشة، أحمد ابو العلا، يوسف شحاتة، أنس أسامة، عمر طلعت، كايل فيناليس، دينج دينج، ماجوك دينج، جورج كينج، ماتونج مارويل.