شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يطير إلى تنزانيا بعد مواجهة سيراميكا فى كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

تطير بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري إلى تنزانيا عقب مواجهة سيراميكا المنتظرة فى كأس عاصمة مصر، استعداداً لمباراة سيمبا التنزاني، في منافسات ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويلتقي فريق سيراميكا بنظيره المصري فى الرابعة عصراً باستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس عاصمة مصر، في مواجهة تحمل الكثير من الإثارة والمتعة، داخل وخارج المستطيل الأخضر.

ويتنافس المصري وسيراميكا بالمجموعة الثانية من كأس عاصمة مصر، والتي تضم أيضاً فرق، البنك الأهلي، زد، وغزل المحلة، حيث يحتل سيراميكا المركز الثالث في ترتيب المجموعة، بينما يحتل المصري المركز الرابع.

تقام مباراة المصري وسيمبا التنزاني في الثالثة عصر الأربعاء المقبل باستاد بنيامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام، ضمن منافسات إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان المصري فاز في لقاء الذهاب الذي أقيم مساء الأربعاء المقبل، على ستاد السويس الجديد بثنائية نظيفة، سجلها، الجزائري عبد الرحيم دغموم، والنيجيري جون إيبوكا.

يقود الطاقم حكم الساحة البنيني "ديجيندو لويس"، ومعه مواطنه " ايريك ايامفو "كمساعد حكم أول، والأنجولي "دي اوليفيرا" كمساعد حكم ثاني، فيما يقوم البنيني "اديسا ليجالي" بمهام الحكم الرابع ، بينما تم إسناد مهام حكم تقنية الفيديو إلى "ليتيسيا فيانا" من إي سواتيني بمعاونة من زميلتها الزامبية " ديانا شيكوتيشا".