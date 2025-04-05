شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي والزمالك فى نهائي كأس مصر للكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه أنظار محبي وعشاق الكرة الطائرة نحو صالة حسن مصطفي بمدينة السادس من أكتوبر؛ لمتابعة قمة الكرة الطائرة بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر.

وكان الأهلي قد وصل لنهائي كأس مصر بعدما تخطي الاتحاد السكندري بثلاثة أشواط نظيفة في صالة حسن مصطفي، وهي نفس النتيجة التي تأهل بها الزمالك على حساب بتروجت.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس الكرة الطائرة

مباراة رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى أمام الزمالك في نهائي كأس مصر للموسم المحلى 2024-2025 تقام على صالة حسن مصطفي بالسادس من أكتوبر في الساعة السابعة والنصف مساء اليوم السبت.



ويسعى الأهلي للجمع بين بطولتي الدوري وكأس مصر بعد تتويجه بالدوري على حساب بتروجت لتكتمل الثلاثية، بعدما توج من قبل ببطولة كأس السوبر المصري، بينما خسر البطولة العربية أيضا أمام الزمالك.



في الوقت الذي يسعي فيه الزمالك لإنقاذ الموسم المحلي بعد خسارة الدوري الممتاز بالخسارة أمام الأهلي في قبل نهائي بلاي أوف ومن قبلها السوبر المحلي أمام الأهلي أيضا ويتمني أن تكون بطولة الكأس هي المنقذ للموسم المحلي لطائرة الرجال.



ويعول فريق رجال الأهلى الآمال على كل من: أحمد جمال عسران وعبد الرحمن الحسينى وسيف عابد، بينما يعول الزمالك على كل من: المحترف الروسى ديميترى ومحمد مصطفى لعبة.