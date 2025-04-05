شكرا لقرائتكم خبر عن فريق الراحل أسامة أبو الورد يفوز بلقب الدورة الرمضانية لمركز شباب المطرية دقهلية "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق الراحل أسامة أبو الورد بلقب الدورة الرمضانية لمركز شباب المطرية بمحافظة الدقهلية بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 2-0 على حساب فريق الراحل الداودي عبد الفتاح، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي.

ومثل فريق الراحل أسامة أبو الورد كل من: كريم حمزة في حارسة المرمي والسيد كانو وبالوظة وطه الحاوي ومحمد محمود وجلس على دكة البدلاء سعيد طارق.



بينما مثل فريق الراحل الداودى عبد الفتاح كل من: السيد ابو النجا في حراسة المرمى وحمو وهشام نوح واحمد ثروت وعلي الجعيدى وجلس على الدكة عمر عرفة.



أقيمت المباراة وسط تشجيع حار من جانب الجماهير الغفيرة التى ملأت جنبات الملعب الترابي ووصل عدد الجماهير لما يقرب من عشرة ألاف مشجع لم يخرج اى فرد منهم عن النص وكانت المباراة النهائية بمثابة مسك الختام للدورة الرمضانية لمركز شباب المطرية بمحافظة الدقهلية.



واختتمت أمس منافسات الدورة الرمضانية التي أقيمت تحت إشراف مجلس إدارة مركز شباب المطرية برئاسة إبراهيم القماش.



وكانت الأجواء داخل الملعب الترابي لا تقل سخونة أيضا وظلت المباراة معلقة حتى اللحظات الاخيرة وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف وحسمها فريق الراحل أسامة أبو الورد بركلات الترجيح بهدفين دون مقابل.



وادار اللقاء طاقم التحكيم المميز بقيادة محمد كابو ومعاونيه إسلام القماش ونادر حمدى .

من جانبه أعرب إبراهيم القماش رئيس مجلس إدارة مركز شباب المطرية بالدقهلية عن سعادته الكبيرة لنجاح الدورة الرمضانية واليوم الختامي ونهائي البطولة التي كانت مسك ختام وحضرها إعداد كبيرة من الجماهير وقيادات المحافظة ورجال الصحافة والإعلام على رأسهم عمر الدرديري وعلاء عزت وسعد صديق الكل ساهم في نجاح هذا العرس ولابد أن أشكر كل من ساهم وبذل الجهود طوال الفترة الماضية لخروج الدورة بهذه الصورة المشرفة.

ووجه رئيس مجلس إدارة مركز شباب المطرية الشكر لزملائيه داخل مجلس الإدارة كلا بإسمه بداية من البلاسي الدروجي نائب رئيس مركز الشباب وبكر القماش أمين الصندوق والاعضاء محمد الحسينى العاصي ومحمد الفقي والسيد نجا.



كذلك وجب الشكر لأعضاء اللجنة المنظمة والمكونة من بسمة سليمان وجمال مراد ونشأت ابو النجا واحمد هندام وباسل الحمامصي وزياد حبيش ومحمد الزينى ومحمد شندى مؤكداً ان الكل كان على قلب رجل وأحد واخلصوا لذلك خرجت الدورة الرمضانية بهذه الصورة المشرف والتى نالت إعجاب الملايين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد بثها على صفحة المركز الرسمية وبعض المواقع الكبيرة .



إبراهيم القماش



الجماهير في نهائي دورة المطرية



الجماهير



الحكم في مباراة نهائي دورة المطرية



تكريم أمين صندوق مركز المطرية



تكريم حكام مباراة نهائي الدورة



جماهير المطرية في نهائي الدورة



حكم مباراة دورة المطرية



دورة المطرية



دورة المطرية



رئيس مركز المطرية في نهائي الدورة مع الجماهير