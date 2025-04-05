شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني فى دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

تترقب جماهير النادي الأهلي مباراة الفريق أمام الهلال السوداني في بطولة دوري أبطال أفريقيا من أجل مواصلة المشوار نحو الحفاظ على اللقب الأفريقي، الذي حصده المارد الأحمر أخر نسختين و12 مرة فى تاريخه.

موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني

مباراة الأهلى و الهلال تقام فى التاسعة مساء الثلاثاء المقبل، بتوقيت القاهرة، على ملعب الشيخة ولد بوضياف بموريتانيا، فى إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، علماً بأن مباراة الذهاب انتهت فى القاهرة الثلاثاء الماضي بفوز الأهلى بهدف دون رد سجله محمد هانى.

ويلعب الهلال السوداني مبارياته الأفريقية في موريتانيا بسبب الأحداث الراهنة في السودان ، كما يشارك الهلال في الدوري الموريتاني .

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني

تمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" حقوق بث مباريات دوري أبطال أفريقيا بدءاً من دور المجموعات عبر قنواتها المختلفة ، وتنقل قناة beIN Sports HD اللقاء المرتقب بين بطلي مصر والسودان فى موريتانيا.

الأهلي يطير إلى موريتانيا اليوم

وتطير بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي ، برئاسة طارق قنديل عضو مجلس الإدارة، إلى موريتانيا اليوم، السبت، استعداداً لخوض مباراة الهلال السوداني، وأنهى مسئولو القلعة الحمراء جميع إجراءات السفر وترتيبات الرحلة.