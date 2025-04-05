شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يطير إلى موريتانيا اليوم لمواجهة الهلال السوداني في دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

تطير بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي ، برئاسة طارق قنديل عضو مجلس الإدارة، إلى موريتانيا اليوم، السبت، استعداداً لخوض مباراة الهلال السوداني في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها التاسعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة على ملعب ولد بوضياف.

ويلعب الهلال السوداني مبارياته الأفريقية في موريتانيا بسبب الأحداث الراهنة في السودان، علماً بأن مباراة الذهاب انتهت فى القاهرة بفوز النادي الأهلي بهدف دون رد سجله محمد هاني.

من ناحية أخرى، تناقش لجنة التخطيط للكرة بالأهلي إمكانية ضم توفيق محمد ظهير أيسر فريق بتروجت، الذي قدم عروضا جيدة هذا الموسم مع ناديه، الأمر الذي جعله محط اهتمام عدة أندية محلية في مقدمتها الأهلي، وأبدت لجنة الإسكاوتنج في الأهلي قناعتها بقدرات توفيق محمد ورشّحته للإنتقال للقلعة الحمراء.

وتبحث لجنة التخطيط للكرة في الأهلي، بالتنسيق مع مارسيل كولر المدير الفني، موقف ظهير بتروجت الذي يُعد أحد الأسماء المُرشحة للانتقال للأهلي الصيف المقبل لكن هناك أخرى كثيرة ترغب فى ضم اللاعب منها الزمالك وبتروجت.

واستقرت الأراء في الأهلي على ضم ظهير أيسر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث بات هذا المركز من المراكز التي تحتاج تدعيماً رغم تواجد الثلاثي يحيى عطية الله وعلي معلول وكريم الدبيس فى هذا المركز.

وترى لجنة التخطيط للكرة أن مستوى علي معلول ويحيى عطية الله بعد الإصابة، وعدم امتلاك الدبيس الخبرة الكافية، يؤكد ضرورة البحث عن ظهير أيسر قوي.