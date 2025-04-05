شكرا لقرائتكم خبر عن بيسيرو يجرى تغييرات على تشكيل الزمالك أمام مودرن سبورت بكأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريباته اليوم، السبت، استعداداً لمواجهة مودرن سبورت المقرر لها السابعة مساء غد الأحد باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر.

ويجرى البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفني للزمالك العديد من التغييرات على تشكيل الفريق أمام مودرن سبورت، حيث استقر على الدفع باللاعبين البدلاء حفاظاً على القوام الأساسي من الإجهاد والإصابات قبل مواجهة ستيلينبوش المصيرية الأربعاء المقبل، فى إياب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

واستقر جوزيه جوميز على الدفع بـ محمد صبحي، أحمد حسام، مصطفى الزناري، محمد حمدي، أحمد محمود، محمود جهاد، سيف جعفر، ناصر ماهر، ناصر منسي، محمود بنتايج، ومحمد عاطف في مباراة مودرن سبورت، خاصة بعد رفض رابطة الأندية المحترفة تأجيل المباراة.

واهتم الجهاز الفني للزمالك بتجهيز مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات مودرن سبورت لدراسة كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته،وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه.