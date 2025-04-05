شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك أمام بطل نيجيريا فى بطولة أفريقيا لسيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق سيدات الكرة الطائرة بنادي الزمالك نظيره تشيف نافال ستار النيجيري في الخامسة مساء اليوم، السبت، في ثانى مواجهات الأبيض ببطولة أفريقيا المقامة حالياً في نيجيريا، ومن المقرر أن يلتقي الزمالك غداً، الأحد، مع بطل بتسوانا في ختام الدور الأول التمهيدي للبطولة.

وأسفرت قرعة بطولة أفريقيا لسيدات الكرة الطائرة، التى تقام فى نيجيريا خلال الفترة من 1 حتى 14 أبريل، بمشاركة الأهلى والزمالك عن وقوع الأهلي ضمن المجموعة الثالثة بجانب كل من، البنك التجاري الكيني ولا لوا الكونغولي وسوكوسيم السنغالي، بينما وقع الزمالك “حامل اللقب" ضمن المجموعة الثانية بجانب كل من السجون الكيني وتشيف نافال ستارز النيجيري وسبايكينج ستارز البتسواني.

وتضم قائمة سيدات الزمالك كلا من: "مريم متولي، وميلكا لوبيسكا دا سيلفا، ونورا عزمي، وداليا المرشدي، وشروق فؤاد، وأيسل نديم، وندى مرجان، وسابين عابد، وهنا المصري، ونهي عادل، وتقوي مدحت، وبسنت محمد".