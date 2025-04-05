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الزمالك أمام بطل نيجيريا فى بطولة أفريقيا لسيدات الطائرة

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الزمالك أمام بطل نيجيريا فى بطولة أفريقيا لسيدات الطائرة

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

السبت، 05 أبريل 2025 08:30 ص

يواجه فريق سيدات الكرة الطائرة بنادي الزمالك نظيره تشيف نافال ستار النيجيري في الخامسة مساء اليوم، السبت، في ثانى مواجهات الأبيض ببطولة أفريقيا المقامة حالياً في نيجيريا، ومن المقرر أن يلتقي الزمالك غداً، الأحد، مع بطل بتسوانا في ختام الدور الأول التمهيدي للبطولة.

وأسفرت قرعة بطولة  أفريقيا لسيدات الكرة الطائرة، التى تقام فى نيجيريا خلال الفترة من 1 حتى 14 أبريل، بمشاركة الأهلى والزمالك عن وقوع الأهلي ضمن المجموعة الثالثة بجانب كل من، البنك التجاري الكيني ولا لوا الكونغولي وسوكوسيم السنغالي، بينما وقع الزمالك “حامل اللقب" ضمن المجموعة الثانية بجانب كل من السجون الكيني وتشيف نافال ستارز النيجيري وسبايكينج ستارز البتسواني.

وتضم قائمة سيدات الزمالك كلا من: "مريم متولي، وميلكا لوبيسكا دا سيلفا، ونورا عزمي، وداليا المرشدي، وشروق فؤاد، وأيسل نديم، وندى مرجان، وسابين عابد، وهنا المصري، ونهي عادل، وتقوي مدحت، وبسنت محمد".

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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