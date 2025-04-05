شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئين يختتم تدريباته استعداداً لمواجهة الكاميرون فى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يختتم منتخب مصر للناشئين بقيادة أحمد الكاس تدريباته اليوم، السبت، استعدادا لمواجهة الأمل الأخير أمام الكاميرون غداً، في الجولة الثالثة والأخيرة بالدور الأول ببطولة أمم أفريقيا بالمغرب.

ويحتاج منتخب مصر للناشئين للفوز على الكاميرون في المباراة المقبلة ليحافظ على حظوظه في التأهل لكأس العالم، كونه فى حال الفوز على الكاميرون سيلعب مباراة فاصلة مع أحد المنتخبات أصحاب المركز الثالث، وحال الفوز يتأهل الفراعنة لكأس العالم في قطر نوفمبر المقبل.

وودع منتخب مصر للناشئين بقيادة أحمد الكاس، نهائيات أمم أفريقيا تحت 17 عاما، بعد الخسارة أمام بوركينا فاسو 2-1، خلال لقاءات دور المجموعات، وبهذه النتيجة تصدر منتخب بوركينا فاسو ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، ومن خلفه يأتي جنوب أفريقيا برصيد 4 نقاط، ويليهما الكاميرون برصيد نقطة واحدة في المركز الثالث، ويتذيل المنتخب الوطني الترتيب، بدون نقاط.