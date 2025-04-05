شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يواجه زد فى مباراة مثيرة بكأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

في السابعة مساءً يلتقي فريق البنك الأهلي مع نظيره زد، في المباراة التي تجمع الفريقين باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس عاصمة مصر، حيث يبحث كل منهما عن الفوز وحصد الثلاث نقاط، وذلك ضمن منافسات المجموعة الثانية ببطولة كأس عاصمة مصر.

ويتصدر البنك الأهلي المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط، حصدها بعد 3 مباريات، حيث فاز في مباراة واحدة وتعادل في اثنتين، وسجل لاعبو البنك الأهلي 7 أهداف واستقبلت شباكه هدفين فقط.

بينما يأتي غزل المحلة في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، ثم سيراميكا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، والمصري رابعاً برصيد نقطتين، ويتذيل زد المجموعة برصيد نقطة واحدة فقط.

واستعان الجهاز الفني لفريق البنك الأهلي بقيادة طارق مصطفى، بالمباريات السابقة لفريق زد، وآخرها مواجهة المصري في الجولة الثالثة بكأس عاصمة مصر، والتي انتهت بالتعادل بين الفريقين بهدف لكل فريق، وذلك لتحديد أهم نقاط القوة والضعف لدى زد قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين.

وعلى الجانب الآخر استعان حمادة صدقي المدير الفني لفريق زد، بمباريات البنك الأهلي الأخيرة، وخاصة لقاء بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر، والتي انتهت بفوز السماوي بأربعة أهداف نظيفة، لاستكشاف أهم نقاط القوة والضعف لدى أبناء طارق مصطفى.