شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواجه بطل الكونغو فى بطولة أفريقيا لسيدات الطائرة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلي نظيره لا لوا الكونغولي فى الخامسة مساء اليوم، السبت، في ثانى مواجهاته ببطولة أفريقيا المقامة فى نيجيريا، ومن المقرر أن يلتقي الأهلي غدا، الأحد، مع بطل كينيا فى ختام الدور الأول التمهيدي للبطولة.

وأسفرت قرعة بطولة أفريقيا لسيدات الكرة الطائرة، التى تقام فى نيجيريا خلال الفترة من 1 حتى 14 أبريل الجاري، بمشاركة الأهلى والزمالك، عن وقوع الأهلي ضمن المجموعة الثالثة بجانب كل من، البنك التجاري الكيني و لا لوا الكونغولي وسوكوسيم السنغالي، بينما وقع الزمالك “حامل اللقب" ضمن المجموعة الثانية بجانب كل من، السجون الكيني وتشيف نافال ستارز النيجيري وسبايكينج ستارز البتسواني.

وتضم قائمة سيدات الكرة الطائرة بالأهلى كلا من: دانا شوقي – مريم ثروت – مريم ثابت -آية حمدي الشامي – ندى حمدي – ريماز العفيفي - مي غزال – آية خالد – ميار خليفة -تاتيانا بوكان – سارة أمين – فرح الحناوي -ندى وليد – نهال جمال.