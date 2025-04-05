شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يصطدم بسيراميكا فى الجولة الرابعة بكأس عاصمة مصر.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يلتقي فريق سيراميكا بنظيره المصري، فى الرابعة عصراً، باستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس عاصمة مصر، في مواجهة تحمل الكثير من الإثارة والمتعة، داخل وخارج المستطيل الأخضر.

ويتنافس المصري وسيراميكا بالمجموعة الثانية من كأس عاصمة مصر، والتي تضم أيضاً فرق، البنك الأهلي، زد، وغزل المحلة، حيث يحتل سيراميكا المركز الثالث في ترتيب المجموعة، بينما يحتل المصري المركز الرابع.

واستقر التونسي أنيس بوجلبان، المدير الفني للمصري، على الاعتماد على البدلاء وإراحة الأساسيين خلال اللقاء المرتقب، نظراً لضيق الوقت، حيث خاض المصري قبل يومين فقط مواجهة قوية مع سيمبا التنزاني في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية، انتهت بفوز أبنا المدينة الباسلة بثنائية نظيفة، كما يستعد المصري لمواجهة جديدة مع بطل تنزانيا يوم الأربعاء المقبل خارج الديار، وهو ما يثير مخاوف جهاز التونسي أنيس بوجلبان من تعرض اللاعبين الأساسيين لأي إصابات في مواجهة سيراميكا.

وعلى الجانب الآخر، يبحث فريق سيراميكا عن استغلال موقف المصري لحصد ثلاث نقاط ثمينة، معتمداً على خبرات المدير الفني للفريق علي ماهر، ومعرفته بمفاتيح لعب المصري، خاصة وأنه ترك الفريق البورسعيدي قبل شهر تقريباً لتولي تدريب سيراميكا.