شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت فى كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الكرة الأول بنادى الزمالك ، بقيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو، تدريباته الجماعية اليوم، السبت، استعدادًا لمواجهة مودرن سبورت فى بطولة كأس عاصمة مصر.

وكان الزمالك تعادل سلبيًا مع فريق ستيلينبوش الجنوب أفريقي في بطولة الكونفدرالية، في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت

مباراة الزمالك ومودرن سبورت تقام فى السابعة مساء الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة المصرية "كأس عاصمة مصر" للموسم الحالي 2025.

مشوار الزمالك فى بطولة كأس عاصمة مصر

وكان الزمالك خاض مباراتين في بطولة كأس الرابطة ضمن مواجهات دور المجموعات، تعادل أمام الجونة 1-1، وخسر من بتروجيت 2-1.

بينما خسر مودرن سبورت من بتروجيت بنتيجة 1-0، ثم فاز على سموحة بنتيجة 2-0.

ويأتي الزمالك في المجموعة الأولى التي تضم معه أندية سموحة والجونة ومودرن سبورت وبتروجيت، من بطولة كأس الرابطة المصرية، حيث يحتل المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك ومودرن سبورت في كأس عاصمة مصر

تنقل قناة أون سبورت مباراة الزمالك ومودرن سبورت في كأس عاصمة مصر ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.