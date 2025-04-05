الامارات | ليما: فوجئتُ بقرار إقالة مدرب المنتخب بينتو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد قائد فريق الوصل فابيو ليما، أنه فوجئ بقرار إقالة المدرب البرتغالي باولو بينتو، من قيادة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، خصوصاً عقب فوز «الأبيض» على كوريا الشمالية في تصفيات كأس العالم 2026، مشيراً إلى أن المنتخب مازال يمتلك فرصة التأهل إلى كأس العالم.

وأوضح اللاعب الذي ينتهي عقده مع الوصل بنهاية الموسم الجاري، أن إدارة النادي لم تجلس معه حتى الآن من أجل تجديد عقده مع الفريق، ليبقى الوضع كما هو عليه.

وخرج الوصل من آخر بطولة كان ينافس عليها هذا الموسم، عقب الخسارة أمام شباب الأهلي بهدف دون مقابل في نصف نهائي كأس رئيس الدولة، ليودّع كل البطولات المحلية، فيما يوجد حالياً في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري، وكان الفريق قد فاز بلقب كأس السوبر الإماراتي القطري.

وقال ليما لـ«الإمارات اليوم»: «غير راضيين عن هذا الموسم بالتأكيد، بدأنا بطولة الدوري عقب الفوز بلقبين الموسم الماضي بشكل سيئ، وخسرنا السوبر في البداية، ثم خسرنا كأس رئيس الدولة، ونحن في مركز سيئ في جدول الترتيب».

وأضاف: «كلاعبين يجب أن نتحمل المسؤولية تجاه الجمهور ونعتذر له عن هذا الموسم، لكن بالتأكيد كرة القدم ليست فوزاً فقط، ويجب علينا أن نكون مستعدين بشكل أفضل للموسم المقبل، أمام شباب الأهلي في نصف نهائي الكأس قدّمنا مباراة جيدة وخسرنا من خطأ».

وعن تجديد عقده مع الوصل وموقفه من النادي، قال: «يبقى الوضع كما هو عليه حتى الآن، ولا أعلم ماذا حدث في الفترة الأخيرة، أعتقد أن مجلس الإدارة يبدأ في هذه الفترة الإعداد للموسم المقبل، لم يجلس معي أحد، ولكنني أتعجب من بعض الجماهير التي تهاجم مجلس إدارة نادي الوصل. مجلس الإدارة جاء منذ ثلاثة أعوام ونجح في إعادة النادي إلى البطولات، أعتقد أنه قدّم ما عليه من أجل أن يكون الوصل أفضل فريق».

أما عن المنتخب الوطني وما حدث من رحيل المدرب البرتغالي باولو بينتو، فقال ليما: «قرار إقالة المدرب كان مفاجئاً لنا، خصوصاً عقب الفوز على كوريا الشمالية، لكن لا نعرف ماذا حدث بين المدرب ومجلس إدارة الاتحاد، هذه أمور تحدث. وبشكل عام مازالت أمامنا فرصة للصعود إلى كأس العالم، لكن يجب علينا أولاً الفوز في المباراتين المقبلتين أمام أوزبكستان وقيرغيزستان».