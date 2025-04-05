الامارات | العروبة يستقبل كلباء.. وعجمان ضيفاً ثقيلاً على البطائح

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتواصل منافسات الجولة الـ20 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، اليوم، بمواجهتين تحملان أهمية كبيرة، وذلك مع دخول الدوري مراحله الحاسمة، خصوصاً للفرق الساعية إلى تعزيز موقعها في جدول الترتيب بالابتعاد عن منطقة الخطر، وضمان موقع مريح سواء في صراع البقاء أو تحسين المراكز.

وفي اللقاء الأول، يستضيف العروبة متذيل الترتيب برصيد ثلاث نقاط في الساعة 17:50 على استاد نادي دبا، فريق كلباء الذي يحتل المركز الـ11 بـ22 نقطة.

ويسعى العروبة - الذي يخوض اللقاء على أرضه - إلى تحقيق فوز ثمين يعزز آماله في معركة البقاء، بينما يطمح كلباء للعودة بالنقاط الثلاث لزيادة رصيده، والابتعاد خطوة أكبر بعيداً عن المناطق الخطرة.

وتجمع المباراة الثانية التي تنطلق في الساعة 20:30 على استاد خالد بن محمد، فريق البطائح، صاحب المركز الـ12 برصيد 19 نقطة، بعجمان الذي يحتل المركز التاسع بـ25 نقطة.

ويهدف صاحب الضيافة إلى استغلال صحوته بانتصاره المثير في الجولة الماضية على حساب مستضيفه النصر لتحقيق نتيجة إيجابية، فيما يسعى «البركان» إلى تعزيز مركزه في الترتيب، من خلال استعادة ذاكرة الانتصارات، بعد خسارته في الجولة الماضية أمام الوصل.