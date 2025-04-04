شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يكشف فى بيان رسمى موقفه من حظر القيد والان مع تفاصيل الخبر

يود مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، أن يُحيط جماهيره العريقة بأنه قد تم مؤخرًا فرض حظر قيد وتسجيل اللاعبين الجدد، وذلك على خلفية القضايا المتعلقة بمستحقات اللاعبين السابقين، الإيفوارى جان موريل والجزائرى محمد بن خماسة، ويتطلب سداد تلك المستحقات المالية لهما من أجل رفع حظر القيد.

كما يُنبه الدراويش إلى أنه من المتوقع صدور قرار جديد قريبًا بفرض حظر إضافى على التسجيل وذلك بسبب قضية اللاعب البوليفى كارميلو ألجاراناز، المتعلقة بمستحقاته المالية المتأخرة.



الإسماعيلى

ويؤكد مجلس إدارة النادى أنه يبذل قصارى جهده ويواصل العمل ليلًا ونهارًا من أجل تسوية هذه الملفات المالية، والسعى الجاد نحو إيجاد حلول عاجلة تُسهم فى رفع حظر القيد الحالى وتجنب أى عقوبات إضافية وذلك قبل انطلاق فترة الانتقالات الصيفية القادمة لموسم 2025 / 2026.

ويُهيب النادى بجماهيره المخلصة الوقوف خلف الكيان فى هذه المرحلة الدقيقة، مُعربًا عن ثقته بأن الإسماعيلى، بدعم محبيه وتكاتف أبنائه، قادر على تجاوز التحديات والعودة إلى مكانته الطبيعية بين الكبار.