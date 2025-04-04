شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الوطنى للكرة النسائية يهزم الأردن بثلاثية وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز المنتخب الوطنى الأول للكرة النسائية على نظيره الأردنى بثلاثية نظيفة فى المباراة الودية التى أقيمت اليوم، الجمعة، على ملعب النادى الأهلى بمدينة نصر استعدادا لمواجهة غانا، فى إطار منافسات الدور الثانى والأخير من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

سجل أهداف منتخب مصر، اللاعبات ليلى شريف ونادين غازى ونادية صوان.

وعلى هامش المباراة، حرص علاء نبيل المدير الفنى للاتحاد المصرى لكرة القدم، على تكريم ماهر أبو هنطش المدير الفنى لمنتخب الأردن وتبادل الطرفان الدروع التذكارية بهذه المناسبة.