شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم بتروجت ويتأهل لمواجهة الأهلى فى نهائى كأس مصر للكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك على نظيره بتروجت بنتيجة 3-0 في نصف نهائي كأس مصر للموسم المحلي 2024-2025 على صالة حسن مصطفى، ليتأهل إلى النهائي لمواجهة الأهلي.

ومن المقرر أن يقام النهائي بين القطبين غدا السبت على نفس الصالة بعدما تأهل الأهلي أيضا على حساب الاتحاد السكندري.

توج فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى مؤخرا بلقب دورى الرجال الممتاز للموسم المحلي 2024-2025 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، بالفوز على بتروجت بنتيجة 3-0 في ثانى مواجهات البلاي أوف، ونجح الأهلي في تحقيق الفوز 3-0 في أول مواجهة بالبلاي أوف الإثنين الماضي.

واستطاع فريق رجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي تحقيق الفوز على الزمالك بنتيجة 3-0 في مباراة فاصلة لتحديد المتأهل للمنافسة على لقب دوري الكرة الطائرة للموسم المحلى 2024- 2025 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، ليتأهل إلى مواجهة بتروجت في النهائي