شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يبحث عن الفوز الثانى على المصرى تاريخيا فى المواجهة الثامنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث على ماهر المدير الفني لفريق سيراميكا، عن الفوز الثانى تاريخيا على المصرى البورسعيدى، عندما يقود سيراميكا غدا السبت، في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس عاصمة مصر.

المواجهة الثامنة

وتعد مباراة السبت هي الثامنة لعلى ماهر أمام المصرى، حيث سبق أن واجه المصرى في 7 لقاءات مع 3 أندية "الأسيوطى وإنبى ومودرن سبورت" ويعد سيراميكا رابع الأندية التي يقودها على ماهر أمام المصرى، حيث حقق الفوز مرة واحدة وتعادل مرتينو خسر 4 لقاءات، سجل لاعبوه 6 أهداف واستقبلت شباكهم 12 هدفا.

يدخل سيراميكا المباراة فى المركز الثالث فى ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط من مباراتين، حيث فاز فى لقاء وخسر آخر، بينما يدخل المصرى المباراة فى المركز الرابع برصيد نقطتين من التعادل فى مباراتين.

وتضم المجموعة الثانية بجانب سيراميكا والمصرى كلا من البنك الأهلى المتصدر، وغزل المحلة الوصيف، وزد متذيل الترتيب.