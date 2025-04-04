شكرا لقرائتكم خبر عن يورتشيتش يصحح أخطاء بيراميدز الدفاعية قبل لقاء العودة أمام الجيش الملكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل الكرواتى كرونسلاف يورتشيتش المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، على تصحيح بعض الأخطاء الدفاعية التى يقع فيها لاعبو فريقه قبل مواجهة الجيش الملكى المغربى فى إياب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وحرص يورتشيتش على مشاهدة مباراة الذهاب بين بيراميدز والجيش الملكى التى أقيمت على استاد الدفاع الجوى، وحسمها الفريق السماوى لصالحه بنتيجة 4 - 1 ليضع قدمًا فى التأهل لنصف نهائى البطولة.

ويرغب المدير الفنى لبيراميدز فى تصحيح بعض الثغرات التى يعانى منها دفاع فريقه قبل لقاء العودة أمام الجيش الملكى، ليضمن التأهل لنصف النهائى بأريحية.

وقرر نادي بيراميدز السفر إلى المغرب غدًا السبت، استعدادا لخوض مباراة الجيش الملكي المغربي في إطار مواجهات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على الجيش الملكي في التاسعة من مساء الثلاثاء المقبل 8 أبريل، على الملعب الشرفي في مدينة مكناس، بعد الفوز ذهابا في القاهرة بأربعة أهداف مقابل هدف.

ويخوض نادي بيراميدز تدريبه الأخير بالقاهرة صباح السبت على أن تطير البعثة على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي ظهرا متوجهة إلى المغرب في رحلة مدتها 5 ساعات حتى الوصول إلى المغرب.

ويؤدي الفريق تدريبه يوم الأحد، على أحد الملاعب الفرعية في المغرب، قبل أن يؤدي تدريبه الأخير في التاسعة مساء الإثنين وهو نفس موعد اللقاء على الملعب الشرفي بمكناس ويسبقه المؤتمر الصحفي.