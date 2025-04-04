شكرا لقرائتكم خبر عن وادى دجلة يفوز على سبورتنج بهدف على حسين فى دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق وادى دجلة فوزا صعبا على فريق سبورتنج بهدف نظيف، فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد السلام الدولى، فى إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين من دورى المحترفين.

سجل هدف وادى دجلة الوحيد على حسين من ركلة جزاء في الدقيقة 43 من أحداث الشوط الأول.

بهذه النتيجة رفع وادى دجلة رصيده إلى 60 نقطة في المركز الأول من ترتيب دورى المحترفين، فيما بقى سبورتنج عند النقطة 21 في المركز الأخير.

وسقط فريق المقاولون العرب فى فخ التعادل الإيجابى مع ديروط بهدف لمثله، فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد بنى سويف، فى إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين من دورى المحترفين.

تقدم المقاولون العرب أولا عن طريق إبراهيم القاضى فى الدقيقة 82 من ركلة جزاء، وتعادل مازن أسامة لديروط بعدها بدقيقة واحدة فقط.

وفى مباراة ثانية، حقق أبو قير للأسمدة فوزا مهما على فريق الترسانة بهدفين نظيفين، تقدم محمود علاء بالهدف الأول لأبو قير، ثم عزز على أوسكار النتيجة بالهدف الثانى ليواصل أبو قير عروضه القوية.

وحسم التعادل الإيجابى مباراة راية مع وى بهدف لمثله، حيث تقدم حسام أحمد أولا لفريق وى وتعادل أحمد عادل لفريق راية، ليتقاسم الفريقان نتيجة المباراة.