شكرا لقرائتكم خبر عن استياء في كأس الأمم الأفريقية للناشئين بسبب التحكيم.. ومنتخب مصر يسجل احتجاجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسود حالة من الاستياء من عدد من المنتخبات المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 17 عامًا والتي تحتضنها المغرب في الفترة الحالية، بسبب الأداء التحكيمي في بعض المباريات.

واعترض مسئولو منتخب مصر في الاجتماع الفني الأخير على بعض القرارت التحكيمية التي حدثت في مباراة جنوب إفريقيا والتي تم خلالها إلغاء هدف لمنتخب مصر، وكذلك عدم طرد أحد لاعبي جنوب أفريقيا أيضًا بعد لمس الكرة بيده على الرغم من أنه آخر لاعب في المعلب.

وتوالت أيضًا الأخطاء التحكيمية في مباراة بوركينا فاسو الأخيرة وعدم احتساب ركلة جزاء صحيحة لمنتخب مصر نتيجة لمس مدافع المنتخب البوركيني للكرة بيده.



أخطاء الحكام



ركلة جزاء غير محتسبة



لمسة يد على جنوب أفريقيا

