شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم البنك الأهلى فى الجولة قبل الأخيرة من دورى محترفى كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق رجال كرة اليد بنادي الزمالك علي نظيره البنك الأهلي بنتيجة 30-17 في الجولة قبل الأخيرة من دوري محترفي اليد ليرفع رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثاني.

ويستعد فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى لحسم لقب دورى المحترفين، عندما يلتقى الزهور اليوم الجمعة التاسعة مساءا فى الجولة قبل الأخيرة للموسم المحلى 2024 - 2025، ويحتاج الأهلى للفوز فى لقاء الزهور، للتتويج بالدوري خاصة أنه يتصدر جدول الترتيب برصيد 41 نقطة، بينما يحل الزمالك ثانيا برصيد 37 نقطة.

ويختتم دورى محترفى كرة اليد للرجال للموسم المحلى 2024- 2025 يوم 8 أبريل الجاري بمواجهة الأهلى والزمالك، والتى تم تقديمها على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وأعلن مسئولو اتحاد كرة اليد عن جدول منافسات دور ربع نهائي كأس مصر للرجال للموسم المحلي 2024-2025 والمحدد له يوم 11 أبريل الجاري.

ويشهد دور ربع نهائي كأس مصر لقاءات بين كل من: سبورتنج مع الأهلي، والشمس مع البنك الأهلي، وسموحة مع طلائع الجيش، والزمالك مع الزهور.

فيما توج فريق كرة اليد بالنادي الأهلي بلقب دوري المرتبط بالمحترفين مواليد 2004 رسميا بالفوز على نظيره البنك الأهلي في الختام.