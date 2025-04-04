شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يفقد أحمد عادل عبد المنعم أمام الاتحاد فى الدورى للإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خرج أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى النادى الإسماعيلى، من حسابات تامر مصطفى مدرب الدراويش أمام الاتحاد السكندرى، في المباراة المقرر لها الخميس المقبل، في إطار منافسات الجولة الثانية من مرحلة الصراع على الهبوط بالدورى.

ويعانى أحمد عادل عبد المنعم من التهاب حاد في الكلى دخل على أثره المستشفى، ليمنحه الجهاز الفني راحة سلبية لمدة 4 أيام من أجل التعافى بشكل كامل، ليتأكد غيابه عن مباراة الاتحاد المقبلة في الدورى.

وتولى تامر مصطفى مهمة تدريب الدراويش خلفا لعماد سليمان الذى قاد الفريق في 4 مباريات بعد رحيل حمد إبراهيم، ونجح في تحقيق الفوز على طلائع الجيش في الدورى بهدف نظيف في أول مباراة تحت قيادته، ثم التعادل بهدفين لمثلهما أمام بيراميدز في كأس عاصمة مصر في ثانى مواجهاته.

وكان مجلس إدارة النادي الاسماعيلي قد وافق على تعديل لائحة مكافآت المباريات بعد طلب تامر مصطفى المدير الفني للدراويش من أجل تحفيز اللاعبين في المباريات المقبلة.

ويسعى تامر مصطفى لتحفيز اللاعبين من أجل القتال على كل نقطة في مباريات الدورى المقبل لتحسين وضع الفريق في الجدول والابتعاد عن مراكز الهبوط لدورى المحترفين في الموسم المقبل.