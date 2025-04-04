شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة منتخب مصر لسلاح السيف فى بطولة العالم للشباب والناشئين بالصين والان مع تفاصيل الخبر

يشارك منتخب مصر لسلاح السيف فى منافسات بطولة العالم للشباب والناشئين، المقرر إقامتها فى الصين خلال الفترة من 7 إلى 15 أبريل الجاري، وسط طموحات كبيرة بتحقيق نتائج مميزة ومواصلة التألق على الساحة الدولية.

وضمت قائمة الناشئين تحت 20 سنة كلًا من: أحمد هشام، أدهم شلبي، ياسين خضير، يوسف عبد القادر، فيما جاءت قائمة الشباب تحت 17 سنة مكونة من: يوسف عبد القادر، حمزة وسام.

وفي منافسات الناشئات، تشارك مصر بقائمة فريق تحت 20 سنة تضم: ريناد الدكش، نجوى نوفل، خديجة أبوعلم، وعنان حازم، بينما تشمل قائمة الشابات تحت 17 سنة: خديجة أبوعلم، نجوى نوفل، وعنان حازم.

ويتولى قيادة الجهاز الفني الكابتن محمود جندية والكابتن زياد السيسي، ويترأس البعثة الكابتن طارق الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح، ويعاونه الكابتن أحمد نبيل عضو مجلس إدارة الاتحاد، فيما يضم الطاقم الطبي الدكتور أحمد عبد الغني (علاج طبيعي) والدكتورة غادة عاطف (تأهيل حركي)، إلى جانب المدير الإداري الدكتور أيمن غنيم.

ويأمل المنتخب في تقديم أداء قوي والمنافسة على الميداليات، خاصة في ظل النتائج المميزة التي حققها لاعبو مصر في الآونة الأخيرة، وعلى رأسهم أحمد هشام المصنف الخامس عالميًا في سلاح السيف.