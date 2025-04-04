شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه جمعية الساحل التونسى فى نصف نهائى السوبر الأفريقى لليد للسيدات والان مع تفاصيل الخبر

وضعت قرعة السوبر الأفريقي لسيدات كرة اليد المقرر لها شهر مايو المقبل بالنادي الأهلي، صاحبات الأرض، في مواجهة جمعية الساحل التونسي على صالة الأمير عبد الله الفيصل.

وجاءت القرعة كالتالي:

بينما يصطدم فريق كرة اليد بنادي الزمالك مع نظيره الأهلي في نصف نهائي السوبر الأفريقي لكرة اليد على صالة الأمير عبد الله الفيصل بالنادي الأهلي يوم 12 مايو القادم.

بينما يلتقي الترجي التونسي مع نظيره المنتدى المغربي في نفس اليوم على أن يقام النهائي في اليوم التالي.

ويستعد فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى لحسم لقب دورى المحترفين، عندما يلتقى الزهور اليوم الجمعة فى الجولة قبل الأخيرة للموسم المحلى 2024 - 2025، ويحتاج الأهلى الفوز فى لقاء الزهور، للتتويج بالدوري، خاصة أنه يتصدر جدول الترتيب برصيد 41 نقطة، بينما يحل الزمالك ثانيا برصيد 37 نقطة.