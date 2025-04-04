شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم الاتحاد ويتأهل إلى نهائى كأس مصر للكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره الاتحاد السكندرى بنتيجة 3-0 في نصف نهائي كأس مصر للموسم المحلي 2024-2025 على صالة حسن مصطفى، ليتأهل إلى النهائي.

وينتظر الأهلي الفائز من لقاء الزمالك مع بتروجت لمواجهته غدا في النهائي على نفس الصالة.

توج فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى مؤخرا بلقب دورى الرجال الممتاز للموسم المحلي 2024-2025 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، بالفوز على بتروجت بنتيجة 3-0 في ثانى مواجهات البلاي أوف، ونجح الأهلي في تحقيق الفوز 3-0 في أول مواجهة بالبلاي أوف أول أمس الإثنين.

واستطاع فريق رجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي تحقيق الفوز على الزمالك بنتيجة 3-0 في مباراة فاصلة لتحديد المتأهل للمنافسة على لقب دوري الكرة الطائرة للموسم المحلى 2024- 2025 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، ليتأهل إلى مواجهة بتروجت في النهائي.