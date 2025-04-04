شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي استعدادا للهلال السوداني.. محاضرة لكولر وفقرة بدنية وجمل خططية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته عصر اليوم، الجمعة، على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الهلال السوداني، المقرر إقامتها مساء الثلاثاء المقبل فى موريتانيا، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.



وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، للتأكيد على العديد من النقاط الفنية الخاصة بالمباراة.

وخاض لاعبو الفريق جزءًا بدنيًّا قبل تدريبات الكرة التي اشتملت على الجوانب الخططية.

وتتوجه بعثة الأهلي إلى موريتانيا غدًا استعدادًا لمباراة العودة أمام الهلال السوداني.

وكانت مباراة الذهاب، التي أُقيمت باستاد القاهرة، قد انتهت بفوز الأهلي بهدف دون رد.