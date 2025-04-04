شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تأهيلى لـ مصطفى شلبى فى الزمالك بعد إصابته بإجهاد عضلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك، برنامجاً تأهيلياً لمصطفى شلبى لاعب الفريق الكروى الأول، من أجل اتباعه بعد تعرضه للإصابة بإجهاد عضلى خلال مواجهة ستيلينبوش الجنوب أفريقي.

ويعمل الجهاز الطبى على تجهيز مصطفى شلبي قبل مواجهة مودرن سبورت المقرر لها الأحد فى كأس الرابطة ثم مباراة ستيلينبوش الأربعاء فى إياب ربع نهائي الكونفدرالية، علماً بأن لقاء الذهاب بجنوب أفريقيا أول أمس، الأربعاء، انتهى بالتعادل السلبي.

وقال محمد أسامة فى تصريحات لبرنامج زملكاوي على قناة الزمالك، إنه منزعج من خروج شائعات عن تعرض مصطفى شلبي لإصابة بكسر في وجه قدمه وغيابه شهر ونصف، مؤكدًا أن اللاعب لم يتعرض لأي احتكاك أمام ستلينبوش.

وشدد أسامة على أن شلبي تعرض لإجهاد عضلي طبيعي ولم يتعرض لأى احتكاك، ولا يعلم مصدر الشائعات التي تحدثت عن اصابته بكسر في قدمه.