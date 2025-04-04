شكرا لقرائتكم خبر عن زمالك 2007 يهزم الأهلي بهدف نجل ميدو فى قمة بطولة الجمهورية (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2007 على الأهلي بهدف دون مقابل، في إطار المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من المرحلة الثانية للمنافسة على بطولة الجمهورية.

سجل هدف الزمالك، حسين أحمد حسام "ميدو".

وقدم لاعبو الزمالك أداءً فنياً جيداً على مدار شوطي اللقاء، وصنعوا فرصا عديدة استطاعوا خلالها تسجيل هدفاً، عن طريق حسين أحمد حسام "ميدو" فى الدقيقة 42 من زمن اللقاء، بجانب إهدار عدة فرص على مرمى الأهلي.

وحرص على حضور المباراة لمؤازرة الفريق، محمد طارق عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، وبدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم بالقلعة البيضاء، وحازم إمام مساعد المدير الفني لقطاع الناشئين، وعماد المندوه المدير الفني لحراس مرمى القطاع، وشكري حسن المدير الإداري للقطاع.

وشهدت المباراة حضور، جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وأيمن عبد العزيز المدرب العام، وعبد الواحد السيد مدير الكرة،

وقام الجهاز الفني لمنتخب مصر مواليد 2007 بمشاهدة اللقاء داخل أرضية مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء، للوقوف على مستوي الفريقين.

يتكون الجهاز الفني لفريق 2007 من: " أحمد رزق مدرباً، محمد أحمد علي مساعداً للمدرب، وليد عبد الكريم مدرباً لحراس المرمى، مجدي قاصد إدارياً، إبراهيم عبد الرحمن أخصائياً للإصابات والتأهيل، محمد علي الأتربي محللاً للأداء، عبد الرحمن عاطف معداً بدنياً، سيد جاد مسؤولاً للمهمات".