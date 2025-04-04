شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يفوز على طنطا وديًا بثلاثية استعدادا لمواجهة سموحة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق غزل المحلة فوزًا وديًا على نادي طنطا بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما عصر اليوم باستاد طنطا، ضمن الاستعدادات لاستئناف مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل".

وخاص غزل المحلة المباراة بتشكيل مزيج بين من الشباب والخبرات جاء على النحو التالي: أحمد العربي، موسى فراوي، عبد الرحمن سيد، أحمد رأفت، عبد العزيز كوليبالي، محمد أسامة ، أحمد وائل ، أحمد ياسر ، إسلام ماهر ، محمود وادي ، وحسام جريشة.

وسجل أهداف المحلة كل من: أحمد وائل، وحسام جريشة في الشوط الأول، قبل أن يضيف مدافع طنطا الهدف الثالث بالخطأ فى مرماه بالشوط الثاني بعد عرضية من عبد العزيز كوليبالي.

ويستضيف فريق غزل المحلة نظيره سموحة ضمن مباريات الجولة الثانية من عمر المجموعة الثانية من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل" المقرر لها يوم 11 أبريل الجارى باستاد المحلة في السابعة مساءً.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز السادس عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل" برصيد 17 نقاط.