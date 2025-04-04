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بداية نارية مع بيراميدز.. مواعيد مباريات الأهلي القادمة فى الدوري الممتاز

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بداية نارية مع بيراميدز.. مواعيد مباريات الأهلي القادمة فى الدوري الممتاز

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القاهرة - سامية سيد - كتب فتحي الشافعي

الجمعة، 04 أبريل 2025 06:00 م

رغم أن الأهلي يستعد لخوض مباراة مهمة أمام الهلال السوداني فى إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها التاسعة مساء الثلاثاء المقبل بتوقيت القاهرة في موريتانيا ، إلا أن ارتباطات المارد الأحمر المحلية مهمة للغاية، إذ ينتظر الفريق مباريات قوية بعد قرار النادي باستكمال مشاركته فى بطولة الدوري عقب أزمة مباراة القمة.

في التقرير التالي نرصد مباريات الأهلي المقبلة فى .

الجولة الثانية

بيراميدز مع الأهلى 7 مساء السبت 12 أبريل

الجولة الثالثة

بتروجت مع الأهلى 7 مساء الأربعاء 30 أبريل

الجولة الرابعة

الأهلى وحرس الحدود 7 مساء الأحد 4 مايو

الجولة الخامسة

الأهلى مع المصرى 7 مساء الخميس 8 مايو

الجولة السادسة

سيراميكا مع الأهلى 4 عصرا الثلاثاء 13 مايو

الجولة السابعة

الأهلى مع البنك الأهلى 7 مساء السبت 17 مايو

الجولة الثامنة

الأهلى مع فاركو الأحد 25 مايو.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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