شكرا لقرائتكم خبر عن بداية نارية مع بيراميدز.. مواعيد مباريات الأهلي القادمة فى الدوري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب فتحي الشافعيالجمعة، 04 أبريل 2025 06:00 م
رغم أن الأهلي يستعد لخوض مباراة مهمة أمام الهلال السوداني فى إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها التاسعة مساء الثلاثاء المقبل بتوقيت القاهرة في موريتانيا ، إلا أن ارتباطات المارد الأحمر المحلية مهمة للغاية، إذ ينتظر الفريق مباريات قوية بعد قرار النادي باستكمال مشاركته فى بطولة الدوري عقب أزمة مباراة القمة.
في التقرير التالي نرصد مباريات الأهلي المقبلة فى الدوري المصري.الجولة الثانية
بيراميدز مع الأهلى 7 مساء السبت 12 أبريلالجولة الثالثة
بتروجت مع الأهلى 7 مساء الأربعاء 30 أبريلالجولة الرابعة
الأهلى وحرس الحدود 7 مساء الأحد 4 مايوالجولة الخامسة
الأهلى مع المصرى 7 مساء الخميس 8 مايوالجولة السادسة
سيراميكا مع الأهلى 4 عصرا الثلاثاء 13 مايوالجولة السابعة
الأهلى مع البنك الأهلى 7 مساء السبت 17 مايوالجولة الثامنة
الأهلى مع فاركو الأحد 25 مايو.
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