شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يتعادل مع ديروط فى دورى المحترفين.. وأبوقير يهزم الترسانة بثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سقط فريق المقاولون العرب فى فخ التعادل الإيجابى مع ديروط بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد بنى سويف، في إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين من دورى المحترفين.

تقدم المقاولون العرب أولا عن طريق إبراهيم القاضي في الدقيقة 82 من ركلة جزاء، وتعادل مازن أسامة لديروط بعدها بدقيقة واحدة فقط.



وفى مباراة ثانية، حقق أبو قير للأسمدة فوزا مهما على الترسانة بهدفين نظيفين، تقدم محمود علاء بالهدف الأول لأبو قير، ثم عزز على أوسكار النتيجة بالهدف الثانى ليواصل أيو قير عروضه القوية.

وحسم التعادل الإيجابى مباراة راية مع وى بهدف لمثله، حيث تقدم حسام أحمد أولا لفريق وى وتعادل أحمد عادل لفريق راية، ليتقاسم الفريقان نتيجة المباراة.

وكان فريق طنطا واصل سلسلة انتصاراته محققا الفوز الثالث علي التوالي برباعية مقابل هدف علي حساب الداخلية في المباراة التى أقيمت بملعب طنطا في افتتاحية الجولة الثامنة والعشرين من دورى المحترفين.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد أبناء السيد البدوى إلي 29 نقطة ويتقدم خطوة مهمة في جدول الترتيب ويبتعد خطوة مهمة عن منطقة الخطر بينما تجمد رصيد الداخلية عند 30 نقطة.

في الوقت نفسه فاز بروكسى علي منتخب السويس بهدفين مقابل هدف ليرفع رصيده الى 38 نقطة بينما تجمد رصيد أبناء الغريب عند 25 ويصعب موقفه في البقاء بالمسابقة، كما فاز كهرباء الإسماعيلية على السكة الحديد بهدفين مقابل هدف.