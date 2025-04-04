شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى.. بيراميدز يتصدر والأهلي وصيفاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” جدول ترتيب فرق الدورى المصرى ، بعد الجولة الأولى بالمرحلة الثانية من المسابقة التى تقام على مرحلتين هذا الموسم، ويتصدر نادى بيراميدز جدول الترتيب برصيد 43 نقطة ويحل الأهلى ثانيا بـ39 نقطة، والزمالك ثالثا بـ35 نقطة، والمصرى رابعا بـ31 نقطة.



جدول ترتيب الدورى المصرى

وتتنافس بعض الأندية على حصد لقب الحصان الأسود هذا الموسم لبطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل" عقب ظهورها بشكل قوى خلال المباريات وحصد أكبر عدد من النقاط.

وتمكنت 4 أندية هذا الموسم من ضمان البقاء فى بطولة الدورى المصرى الممتاز الموسم المقبل، ولكن ليس هذا أيضا التواجد ضمن المجموعة المنافسة على حصد لقب بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل" هذا الموسم 2024 – 2025.

ويأتي في مقدمة تلك الأندية:

فاركو

يتواجد فريق فاركو في المركز السادس بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 27 نقطة، حيث حقق الفوز فى 7 مباريات وتعادل وتعرض للهزيمة فى مثلها.

بتروجت

حصد فريق بتروجيت المركز السادس فى جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 25 نقطة، محققا الفوز فى 6 مباريات والتعادل فى 7 مباريات والخسارة فى 5 مباريات.

حرس الحدود

حصد فريق الحدود المركز التاسع فى جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 22 نقطة، حيث حقق الفوز فى 6 مباريات والتعادل في 4 مباريات الهزيمة في 8 مباريات.

البنك الأهلى

يحاول فريق البنك الاهلى حصد مركز بالمربع الذهبى هذا الموسم عقب التواجد في المركز الخامس بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 29 نقطة، حيث حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 6 مباريات وتعرض للهزيمة في 5 مباريات.